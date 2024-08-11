Су-25 уничтожили боевиков в приграничном районе Курской области

По вражескому скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ ударили экипажи штурмовиков на Су-25. Самолеты выполнили задачи в приграничном районе Курской области.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами, сообщили в Минобороны России.

«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Разведка позднее доложила, что цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что армейская авиация ВКС России уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.