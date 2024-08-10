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Экипажи Ми-28НМ ударили ракетами С-13 по ВСУ в Курской области

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям, сообщили в Министерстве обороны.
2024-08-10 10:41:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Согласно докладу разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

Оборонное ведомство также опубликовало кадры работы отечественной авиации.

Ранее Минобороны показывало удар экипажа Су-34 по личному составу ВСУ и украинской технике в приграничье Курской области. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ #неуправляемые ракеты
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