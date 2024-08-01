В Госдуме заявили, что YouTube игнорирует требования Роскомнадзора

Видеоплатформа YouTube, несмотря на требования и предписания со стороны Роскомнадзора, не давала какой-либо реакции на них. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По словам депутата, информационное ведомство регулярно передавало требования в адрес видеохостинга касательно блокировки аккаунтов.

«Насколько мне известно, Роскомнадзор неоднократно обращался с требованиями и предписаниями в адрес видеохостинга. Но никакой реакции на бесконечно вносимые документы мы не получали», - подчеркнул политик.

Хинштейн также напомнил, что в России есть и другие видеоплатформы, которые могут позволить монетизировать рекламу. Таким образом, они пытаются замотивировать пользователей Сети чаще взаимодействовать с ними.

Ранее в МИД РФ заявили, что платформа YouТube регулярно цензурирует каналы и пользователей, чья риторика не сходится с американской пропагандой.