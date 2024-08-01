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В Госдуме заявили, что YouTube игнорирует требования Роскомнадзора

По словам Хинштейна, ведомство регулярно обращается к видеохостингу с требованиями и предписаниями.
Глеб Владовский 2024-08-01 14:09:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Видеоплатформа YouTube, несмотря на требования и предписания со стороны Роскомнадзора, не давала какой-либо реакции на них. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. 

По словам депутата, информационное ведомство регулярно передавало требования в адрес видеохостинга касательно блокировки аккаунтов.

«Насколько мне известно, Роскомнадзор неоднократно обращался с требованиями и предписаниями в адрес видеохостинга. Но никакой реакции на бесконечно вносимые документы мы не получали», - подчеркнул политик.

Хинштейн также напомнил, что в России есть и другие видеоплатформы, которые могут позволить монетизировать рекламу. Таким образом, они пытаются замотивировать пользователей Сети чаще взаимодействовать с ними.

Ранее в МИД РФ заявили, что платформа YouТube регулярно цензурирует каналы и пользователей, чья риторика не сходится с американской пропагандой. 

#роскомнадзор #наш эксклюзив #YouTube #Александр Хинштейн
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