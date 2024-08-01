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Хинштейн рассказал о системе маркировки РКН для блогеров

Депутат отметил, что закон не предусматривает наказание за цитирование незарегистрированных блогеров.
Алексей Курильченко 2024-08-01 12:55:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для блогеров будет разработана система маркировки в связи с законом о необходимости передавать данные в Роскомнадзор. Однако порядок уведомления будет установлен после решения правительства РФ. Об этом «Звезде» заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

«Соответствующая маркировка будет предложена и разработана. Но напомню, что требования и порядок уведомления Роскомнадзором подготовит правительство своим актом. Там же будут сведения о том, как выглядят маркировки», - заявил Хинштейн.

Депутат отметил, что новый закон не предусматривает ответственности за цитирования немаркированных каналов и блогеров.

Напомним, что ранее в Госдуме была приняла поправка, обязывающая блогеров передавать данные о себе в Роскомнадзор. Требование касается каналов с 10 тысячами подписчиков и более. Для пользователей, не зарегистрированных в перечне РКН, будут вводиться ограничения.

#роскомнадзор #Госдума РФ #наш эксклюзив #маркировка #блогеры #Александр Хинштейн
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