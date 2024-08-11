Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле сыновей погибшего главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании – Абдуссалама и Хаммама Ханию.

«Эрдоган выразил соболезнования в связи с мученической смертью Исмаила Хании», - передает RT cо ссылкой на агентство Anadolu.

Также на приеме турецкого лидера с сыновьями Хании были глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и главный советник президента Сефер Туран.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был уничтожен при взрыве в своей резиденции, когда приехал в Тегеран для участия в церемонии вступления в должность вновь избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. После убийства Эрдоган объявил 1 августа траур в Турции.

Власти Ирана обвинили Израиль в покушении на главу политбюро ХАМАС и пообещали ответить на это убийство. После смерти политического лидера ХАМАС началось очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке.