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Российские военные нашли боеприпасы ВСУ на пути миссии МАГАТЭ

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
2024-08-06 18:08:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что российские военные нашли неразорвавшийся боеприпасы на пути наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Кадры с работой ВС РФ публикует оборонное ведомство.

Сегодня военные обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и доставили их на станцию. На маршруте движения от назначенного места разрушенного моста у Каменского с 6 до 8 утра по столичному времени был объявлен режим прекращения огня.

«В составе миссии четыре инспектора, их задача - наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боеприпасы были обнаружены во время осмотра дороги. В Минобороны подчеркнули, что противник систематически обстреливают территорию рядом со станцией.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с сентября 2022 года после первого визита на станцию гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

С начала спецоперации Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ предлагало создать вокруг станции зону безопасности, но прийти к согласию стороны так и не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #МАГАТЭ #заэс
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