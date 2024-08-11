Специалисты МЧС установили траекторию падения ракеты на дом в Курске

Пиротехники завершили обследование Курска после ночного обстрела со стороны украинских националистов. Они забрали остатки взрывоопасных предметов и сам поражающий элемент, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Специалисты установили траекторию обломков украинской ракеты, упавшей на жилой дом. Сначала ее части задели два дерева, а потом попали в здание.

«Предположительно, детонация произошла в воздухе», - отметили в МЧС России.

Напомним, минувшей ночью на многоквартирный дом в Курске упали обломки украинской ракеты. В результате возник пожар, который оперативно потушили. По последним данным, пострадали 15 человек.