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Специалисты МЧС установили траекторию падения ракеты на дом в Курске

Пиротехники изъяли остатки взрывоопасных предметов и сам поражающий элемент.
Сергей Лебедев 2024-08-11 18:44:50
© Фото: МЧС России

Пиротехники завершили обследование Курска после ночного обстрела со стороны украинских националистов. Они забрали остатки взрывоопасных предметов и сам поражающий элемент, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Специалисты установили траекторию обломков украинской ракеты, упавшей на жилой дом. Сначала ее части задели два дерева, а потом попали в здание.

«Предположительно, детонация произошла в воздухе», - отметили в МЧС России.

Напомним, минувшей ночью на многоквартирный дом в Курске упали обломки украинской ракеты. В результате возник пожар, который оперативно потушили. По последним данным, пострадали 15 человек.

#в стране и мире #ракета #МЧС #Курск #Обстрел #Пиротехники
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