Морпехи ТОФ захватили опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Морские пехотинцы ТОФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении зоны СВО. Они показали кадры штурма позиций противника.

Со скоростью штормового ветра камчатские штурмовики врываются во вражеский опорник. Укрытия противника забрасывают гранатами. Штурмовики открывают шквальный огонь, и магазин автомата расходуется за секунды.

Пока один перезаряжает, другой прикрывает. Бойцы штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты ТОФ рассказывают, что дерзкий, стремительный натиск моментально ломает сопротивление ВСУ.

«При хорошем накате, грамотных действиях сослуживцев они просто оставляют позиции и отходят. Очень многие сами сдаются, просто без боя выходят», - объяснил командир взвода штурмового отряда с позывным Гиви.

На опубликованном видео один из штурмовиков устанавливает в Урожайном флаг морской пехоты. Во время недавнего освобождения поселка не менее 70 боевиков были уничтожены, десятки сдались в плен. Урожайное морпехи освободили всего за полтора часа.

Каждый дерзкий накат требует тщательной подготовки. Боевикам перекрывают пути снабжения, любая попытка ротации пресекается ударными дронами, а на живую силу и в укрытия сбрасываются боеприпасы. Только когда противник измотан, можно приступать к штурмовой операции.

Ранее морпехи показали уничтожение танка Leopard с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник попал в башню, и танк загорелся.

Материал подготовили Павел Кольцов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.