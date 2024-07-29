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Морпехи ТОФ захватили опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Как рассказали бойцы, если действовать грамотно, штурм опорных пунктов ВСУ проходит быстро - боевики оставляют позиции или сдаются без боя.
Павел Кольцов 2024-07-29 07:27:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морские пехотинцы ТОФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении зоны СВО. Они показали кадры штурма позиций противника.

Со скоростью штормового ветра камчатские штурмовики врываются во вражеский опорник. Укрытия противника забрасывают гранатами. Штурмовики открывают шквальный огонь, и магазин автомата расходуется за секунды.

Пока один перезаряжает, другой прикрывает. Бойцы штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты ТОФ рассказывают, что дерзкий, стремительный натиск моментально ломает сопротивление ВСУ.

«При хорошем накате, грамотных действиях сослуживцев они просто оставляют позиции и отходят. Очень многие сами сдаются, просто без боя выходят», - объяснил командир взвода штурмового отряда с позывным Гиви.

На опубликованном видео один из штурмовиков устанавливает в Урожайном флаг морской пехоты. Во время недавнего освобождения поселка не менее 70 боевиков были уничтожены, десятки сдались в плен. Урожайное морпехи освободили всего за полтора часа.

Каждый дерзкий накат требует тщательной подготовки. Боевикам перекрывают пути снабжения, любая попытка ротации пресекается ударными дронами, а на живую силу и в укрытия сбрасываются боеприпасы. Только когда противник измотан, можно приступать к штурмовой операции.

Ранее морпехи показали уничтожение танка Leopard с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник попал в башню, и танк загорелся.

Материал подготовили Павел Кольцов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурм #штурмовики #тоф #наш эксклюзив #Опорный пункт
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