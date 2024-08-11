WSJ: Вашингтон предложил Мадуро амнистию в обмен на отставку

Соединенные Штаты в ходе секретных переговоров предложили венесуэльскому президенту Николасу Мадуро амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в предстоящем январе. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Речь идет об освобождении от обвинений в причастности к наркотерроризму. Их Николасу Мадуро предъявило Министерство юстиции США в 2020 году.

«США "выложили все карты на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до окончания его срока в январе», - говорится в публикации.

По данным источников газеты, Вашингтон пообещал не преследовать и не добиваться экстрадиции Николаса Мадуро.

Напомним, недавно Европейский союз и Соединенные Штаты призвали Николаса Мадуро снять с себя полномочия президента Венесуэлы. В совместном заявлении отмечалось, что главу государства могут привлечь к ответственности, если он не уйдет со своего поста.