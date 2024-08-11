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В Курске спасли 15 человек на месте падения ракеты ВСУ

По предварительным данным, пострадали пять человек. Пожар потушен.
Ирина Егорова 2024-08-11 01:31:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Из жилого дома в Курске, в который ночью 11 августа, упала украинская ракета, спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей... Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным и неподтвержденным официально данным, пострадали пять человек.

На месте происшествия работают экстренные службы, также выехал мэр Курска Игорь. Он и опубликовал первые фото разрушенного здания. Видно, что поврежден целый подъезд жилого дома, выбиты окна. Во дворе несколько машин сгорели.

#в стране и мире #пожар #дом #ракета #ВСУ #Курск
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