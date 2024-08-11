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В МИД РФ пригрозили жестким ответом на удары ВСУ по мирному населению

Мария Захарова заявила, что организаторы и исполнители преступлений понесут ответственность.
Сергей Лебедев 2024-08-11 15:28:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жесткий ответ Вооруженных сил Российской Федерации на удары украинских националистов по мирному населению не заставит себя ждать. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность», - говорится в ее заявлении.

Дипломат отметила, что удары боевиков по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. Она призвала международные организации осудить атаки националистов.

Напомним, ночью на жилой дом в Курске упали обломки украинской ракеты. В результате возник пожар, который был оперативно потушен. По последним данным, пострадали 15 человек.

#Россия #в стране и мире #ВС РФ #Мария Захарова #терроризм #мид #ответ
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