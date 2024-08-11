Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России.

Российские военнослужащие выявили потенциальные цели ходе разведки. Полученную информацию проанализировали. Было принято решение о точечном огневом воздействии по вражеской технике.

По машинам точно ударили барражирующие боеприпасы «Ланцет». Поражение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры ночных ракетных ударов по скоплению сил ВСУ на границе Курской области, нанесенных экипажами вертолетов Ка-52.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.