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Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Точные удары нанесли расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет».
2024-08-11 14:46:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили три единицы бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России. 

Российские военнослужащие выявили потенциальные цели ходе разведки. Полученную информацию проанализировали. Было принято решение о точечном огневом воздействии по вражеской технике.

По машинам точно ударили барражирующие боеприпасы «Ланцет». Поражение целей подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры ночных ракетных ударов по скоплению сил ВСУ на границе Курской области, нанесенных экипажами вертолетов Ка-52.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #барражирующие боеприпасы #БПЛА "Ланцет"
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