МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

Протестующие блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала.
Ирина Егорова 2024-08-11 01:43:23
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de, Globallookpress

Многотысячная толпа жителей Сербии, который выступают против планов по открытию рудника по минерала ядарита, содержащего литий (его залежи обнаружили близ города Лозница), прошлась по улицам Белграда. По оценкам МВД Сербии, в протестах участвовали до 27 тысяч человек.

Во время акций были зафиксированы серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

Противники добычи лития в Сербии блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала. По словам вице-премьера Сербии, своими действиями протестующие ставили под угрозу безопасность остальных граждан.

Глава МВД подчеркнул, что все, кто в ходе акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность, передает РИА Новости. 

Напомним, что в Сербии подобные протесты против строительства рудников по добыче лития проходят последние несколько лет. В знак несогласия с властями экологические активисты выступают против предоставления прав на добычу лития в Сербии австралийско-британскому концерну Rio Tinto. В 2022 году правительство Сербии официально отказалось от проекта с концерном Rio Tinto, однако в июле 2024 года Конституционный суд страны отменил это решение правительства, сделав возможным возобновление проекта.

О готовящихся в республике массовых беспорядках накануне заранее знал президент Александр Вучич. По его словам,  Россия предупредила его об этом, добавив, что организаторами беспорядков являются представители стран Запада.

#Сербия #протесты #Александр Вучич #литий #акция #рудник
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 