Многотысячная толпа жителей Сербии, который выступают против планов по открытию рудника по минерала ядарита, содержащего литий (его залежи обнаружили близ города Лозница), прошлась по улицам Белграда. По оценкам МВД Сербии, в протестах участвовали до 27 тысяч человек.

Во время акций были зафиксированы серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.

Противники добычи лития в Сербии блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала. По словам вице-премьера Сербии, своими действиями протестующие ставили под угрозу безопасность остальных граждан.

Глава МВД подчеркнул, что все, кто в ходе акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность, передает РИА Новости.

Напомним, что в Сербии подобные протесты против строительства рудников по добыче лития проходят последние несколько лет. В знак несогласия с властями экологические активисты выступают против предоставления прав на добычу лития в Сербии австралийско-британскому концерну Rio Tinto. В 2022 году правительство Сербии официально отказалось от проекта с концерном Rio Tinto, однако в июле 2024 года Конституционный суд страны отменил это решение правительства, сделав возможным возобновление проекта.

О готовящихся в республике массовых беспорядках накануне заранее знал президент Александр Вучич. По его словам, Россия предупредила его об этом, добавив, что организаторами беспорядков являются представители стран Запада.