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Летчик Су-35 описал действия при наведении ЗРК Patriot на истребитель

В выполнении противоракетного маневра летчикам помогают фигуры высшего пилотажа и системы РЭБ.
Владимир Расходчиков 2024-08-11 17:02:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наведение ЗРК Patriot или любого другого комплекса ПВО на наше самолеты в зоне проведения спецоперации не отменяет боевую задачу. Летчики должны выйти из опасной зоны и продолжить прикрывать наземные порядки и бомбардировщики в небе. Об этом в эфире «Военной приемки» на «Звезде» рассказал летчик Су-35.

«Я отвожу ударную группу первым делом и выполняю противоракетный маневр… (Потом) увернуться от ракеты и создать такую ситуацию локатору, при которой он не сможет выполнить по мне нормальный подсвет и сопровождение», - рассказал он о своих действиях.

Во время противоракетного маневра экипажи истребителей резко уводят самолет в сторону, чтобы сбить захват. В этом им помогают и фигуры высшего пилотажа. Также летчики используют комплекс радиоэлектронного подавления «Хибины».

Системы ПВО, которые Запад продолжает поставлять на Украину, становятся регулярной целью для наших Вооруженных Сил. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции поражены три пусковые установки ЗРК Patriot и его РЛС AN/МPQ-65.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Су-35С. Экстремально опасный» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Летчики этих современных истребителей расскажут, как они охотятся на вражеские самолеты, вертолеты, и ЗРК противника.

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