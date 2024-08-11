Летчик Су-35 описал действия при наведении ЗРК Patriot на истребитель

Наведение ЗРК Patriot или любого другого комплекса ПВО на наше самолеты в зоне проведения спецоперации не отменяет боевую задачу. Летчики должны выйти из опасной зоны и продолжить прикрывать наземные порядки и бомбардировщики в небе. Об этом в эфире «Военной приемки» на «Звезде» рассказал летчик Су-35.

«Я отвожу ударную группу первым делом и выполняю противоракетный маневр… (Потом) увернуться от ракеты и создать такую ситуацию локатору, при которой он не сможет выполнить по мне нормальный подсвет и сопровождение», - рассказал он о своих действиях.

Во время противоракетного маневра экипажи истребителей резко уводят самолет в сторону, чтобы сбить захват. В этом им помогают и фигуры высшего пилотажа. Также летчики используют комплекс радиоэлектронного подавления «Хибины».

Системы ПВО, которые Запад продолжает поставлять на Украину, становятся регулярной целью для наших Вооруженных Сил. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции поражены три пусковые установки ЗРК Patriot и его РЛС AN/МPQ-65.

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