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ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО

Также был поражен пункт управления беспилотниками и железнодорожные эшелоны с боевиками и боеприпасами.
2024-08-01 13:31:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении в зоне специальной военной операции трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

Кроме того, российские военные поразили пункт управления дронами ВСУ, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами.

В сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что средства ПВО сбили американскую тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS производства США и 61 беспилотник ВСУ.

 

 

#спецоперация
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