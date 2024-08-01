ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО

Минобороны России сообщает о поражении в зоне специальной военной операции трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

Кроме того, российские военные поразили пункт управления дронами ВСУ, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами.

В сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что средства ПВО сбили американскую тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS производства США и 61 беспилотник ВСУ.



