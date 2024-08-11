За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военных. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также украинские националисты лишились 116 боевых бронированных машин, 29 танков, 23 бронетранспортера, 20 автомобилей и 9 боевых машин.

Кроме того, российские военные уничтожили 10 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град». Боевики потеряли три огневые установки ЗРК «Бук-М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 ЗРК Patriot.

При этом только за последние сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.