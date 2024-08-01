МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России отмечают День тыла Вооруженных сил

Специалисты МТО наравне с боевыми подразделениями выполняют поставленные задачи, обеспечивая передовые части топливом, боеприпасами, вещевым имуществом, продовольствием и водой, зачастую с риском для жизни.
2024-08-01 11:41:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

День тыла Вооруженных сил РФ ежегодно отмечается в армии и на флоте 1 августа. В этот день в 1941 году был подписан приказ народного комиссара обороны СССР об организации Главного управления тыла Красной армии. К празднику Минобороны России публикует кадры с работой специалистов подразделений материально-технического обеспечения (МТО).

Тыловики бесперебойно снабжают войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляют перевозку грузов, ремонт вооружения и военной техники. В зоне специальной военной операции военнослужащие ежедневно подвозят горючее к линии боевого соприкосновения и заправляют технику, а также доставляют боеприпасы непосредственно на позиции. Без действий специалистов МТО невозможна дальнейшая работа боевых подразделений.

Специалисты тыловых служб разворачивают полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты. На полевых хлебозаводах печется свежий хлеб. Еще теплым его загружают в машины и развозят по боевым подразделениям. Благодаря баням и прачечным военнослужащие могут выстирать свою одежду и принять душ, а заправочный пункт обеспечивает заправку машин.

Ремонтные мастерские с необходимым оборудованием также развернуты в тыловых районах спецоперации. Там ремонтники восстанавливают поврежденные в ходе боя либо вышедшие из строя от износа вооружение и технику. После ремонта и проверки боеспособности вооружения отремонтированная и готовая к бою техника возвращается на передовую.

Работа ряда объектов организована глубоко под землей, что обеспечивает безопасность военнослужащих и оборудования. Действуют специалисты МТО максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что благодаря действиям тыловых подразделений российские военнослужащие обеспечены всем необходимым в зоне боевых действий.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с днем Тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и успехов в своем деле.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #тыл #МО РФ #МТО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 