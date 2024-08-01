В России отмечают День тыла Вооруженных сил

День тыла Вооруженных сил РФ ежегодно отмечается в армии и на флоте 1 августа. В этот день в 1941 году был подписан приказ народного комиссара обороны СССР об организации Главного управления тыла Красной армии. К празднику Минобороны России публикует кадры с работой специалистов подразделений материально-технического обеспечения (МТО).

Тыловики бесперебойно снабжают войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляют перевозку грузов, ремонт вооружения и военной техники. В зоне специальной военной операции военнослужащие ежедневно подвозят горючее к линии боевого соприкосновения и заправляют технику, а также доставляют боеприпасы непосредственно на позиции. Без действий специалистов МТО невозможна дальнейшая работа боевых подразделений.

Специалисты тыловых служб разворачивают полевые кухни, комнаты бытового обслуживания, полевые бани, прачечные, пункты хранения и заправки ГСМ, швейные мастерские, а также другие объекты. На полевых хлебозаводах печется свежий хлеб. Еще теплым его загружают в машины и развозят по боевым подразделениям. Благодаря баням и прачечным военнослужащие могут выстирать свою одежду и принять душ, а заправочный пункт обеспечивает заправку машин.

Ремонтные мастерские с необходимым оборудованием также развернуты в тыловых районах спецоперации. Там ремонтники восстанавливают поврежденные в ходе боя либо вышедшие из строя от износа вооружение и технику. После ремонта и проверки боеспособности вооружения отремонтированная и готовая к бою техника возвращается на передовую.

Работа ряда объектов организована глубоко под землей, что обеспечивает безопасность военнослужащих и оборудования. Действуют специалисты МТО максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что благодаря действиям тыловых подразделений российские военнослужащие обеспечены всем необходимым в зоне боевых действий.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с днем Тыла Вооруженных сил Российской Федерации. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и успехов в своем деле.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.