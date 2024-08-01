В Нижнем Тагиле четверо госпитализированы после обрушения дома

После частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле госпитализированы четыре человека, среди них трое детей. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Четыре человека, в том числе трое детей, которые пострадали при обрушении подъездов, направлены в городские больницы», - цитирует РИА Новости сообщение от экстренных служб.

Всего при обрушении пострадали пять человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место происшествия. Полпред УрФО Владимир Якушев поручил развернуть пункт временного размещения для эвакуированных жильцов.

Прокуратура Свердловской области инициировала проверку по факту обрушения. Также правоохранители проконтролируют вопросы нахождения жителей дома в пункте временного размещения.

«Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Взрыв в пятиэтажке произошел утром 1 августа. По предварительной информации, причиной послужил взрыв газовоздушной смеси. Спасатели извлекли из-под завалов троих человек, поиски еще двоих продолжаются.