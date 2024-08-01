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Спасатели извлекли троих из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Взрыв газа разрушил 15 квартир пятиэтажного жилого дома.
Алексей Курильченко 2024-08-01 11:09:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле троих человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как сообщает Telegram-канал МЧС РФ, обрушились первый и второй подъезды дома. На данный момент ведется разбор завалов. К месту происшествия следует аэромобильная группировка региональной спасательной службы.

Спасатели также проводят эвакуацию жителей дома. Уточняется, что причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси. Он разрушил порядка 15 квартир.

Состояние троих спасенных оценивается как стабильное. Также сообщается о поиске еще двух человек под завалами - среди них ребенок.

Взрыв в пятиэтажке произошел утром 1 августа. На данный момент информации о погибших не поступало.

#в стране и мире #обрушение #МЧС РФ #Взрыв газа #завалы #Нижний Тагил
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