Средства ПВО сбили два малоразмерных воздушных шара в Курской области

В Курской области утром 11 августа сбили два малоразмерных воздушных шара ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что также над территорией Белгородской области уничтожили три украинских беспилотника. Попытка ударить по объектам РФ была осуществлена сегодня 11 августа в 10:30 по московскому времени.

По данным ведомства, в регионах действовали дежурные средства ПВО. Тем самым военные ВС РФ пресекли попытку противника нанести удар по объектам в российских субъектах.

Утром в Минобороны также сообщали об уничтожении четырех тактических ракет «Точка-У» и 14 дронов противника в небе над Курской областью.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.