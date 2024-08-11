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Средства ПВО сбили два малоразмерных воздушных шара в Курской области

Попытка ВСУ осуществить теракт по объектам на территории регионов РФ была пресечена в 10:30 по московскому времени.
2024-08-11 12:41:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Курской области утром 11 августа сбили два малоразмерных воздушных шара ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что также над территорией Белгородской области уничтожили три украинских беспилотника. Попытка ударить по объектам РФ была осуществлена сегодня 11 августа в 10:30 по московскому времени.

По данным ведомства, в регионах действовали дежурные средства ПВО. Тем самым военные ВС РФ пресекли попытку противника нанести удар по объектам в российских субъектах.

Утром в Минобороны также сообщали об уничтожении четырех тактических ракет «Точка-У» и 14 дронов противника в небе над Курской областью.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #Курская область #белгородская область #Воздушный шар #силы пво
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