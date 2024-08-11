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Здания школы и поликлиники повреждены в Горловке из-за удара ВСУ

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибра 155 мм.
Елизавета Кондрикова 2024-08-11 12:19:11
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике, под удар попали местные школа и поликлиника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В посёлке машиностроительного завода им. С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки) вследствие обстрела со стороны ВФУ фиксируются повреждения домов, школы и поликлиники», - написал Приходько в своем Telegram.

Украинские националисты обстреляли город утром в воскресенье 10 августа. Мэр города также позже добавил, что ВСУ ударили по местному автобусу. Информации о пострадавших нет.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар по Горловке был нанесен снарядами калибра 155 мм. Под обстрел также попал Донецк.

Накануне в результате прицельного удара ВСУ по жилому массиву в Горловке пострадали 14 человек. По городу было выпущено около 30 артиллерийских снарядов, сообщил мэр.

 

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