Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике, под удар попали местные школа и поликлиника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В посёлке машиностроительного завода им. С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки) вследствие обстрела со стороны ВФУ фиксируются повреждения домов, школы и поликлиники», - написал Приходько в своем Telegram.

Украинские националисты обстреляли город утром в воскресенье 10 августа. Мэр города также позже добавил, что ВСУ ударили по местному автобусу. Информации о пострадавших нет.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар по Горловке был нанесен снарядами калибра 155 мм. Под обстрел также попал Донецк.

Накануне в результате прицельного удара ВСУ по жилому массиву в Горловке пострадали 14 человек. По городу было выпущено около 30 артиллерийских снарядов, сообщил мэр.