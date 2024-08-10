В Горловке ранены 14 человек при ударе ВСУ по жилому массиву

ВСУ нанесли прицельный удар по жилому массиву в Горловке Донецкой Народной Республики. Ранены 14 человек, сообщил мэр города Иван Приходько.

Около 18 часов по московскому времени глава администрации городского округа сообщил об артиллерийском ударе по жилому массиву «Солнечный», который относится к Калининскому району. По его словам, ВСУ применили кассетные боеприпасы.

Примерно через час глава города написал про обстрел поселка шахты им. В.И. Ленина в Центрально-Городском районе Горловки.

По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, Горловка находится под обстрелом в течение всего дня. По городу выпущено около 30 артиллерийских снарядов.

Горловка - один из крупнейших населенных пунктов в ДНР. Как и Донецк, он постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины.