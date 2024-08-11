Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильным ветром

Сегодня в Москве местами ожидается ливень с грозой. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об ухудшении погоды предупредили в столичной мэрии.

«По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00 воскресенья», - говорится в сообщении.

Жителям и гостям Москвы напомнили, что нужно быть максимально внимательными на улице в непогоду. Не следует укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде в Москве на следующую неделю. Она характеризуется резкими перепадами температуры в дневное и ночное время.

Например, в четверг днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов.