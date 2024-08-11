В Курской области российский дрон обезвредил квадрокоптер «Баба-яга»

Российские военные в приграничном районе Курской области сбили украинский квадрокоптер «Баба-яга». Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вражеский беспилотный летательный аппарат был обезврежен в воздухе FPV-дроном. В военном ведомстве показали кадры объективного контроля уничтожения.

Напомним, вчера в МО РФ показали, как еще один российский беспилотник обезвредил «Бабу-ягу». Для поимки вражеского дрона была использована специальная сеть.

Попавший в ловушку квадрокоптер противника был замечен в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.