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В Курской области российский дрон обезвредил квадрокоптер «Баба-яга»

Украинский беспилотник сбили в приграничном районе.
2024-08-11 10:59:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные в приграничном районе Курской области сбили украинский квадрокоптер «Баба-яга». Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вражеский беспилотный летательный аппарат был обезврежен в воздухе FPV-дроном. В военном ведомстве показали кадры объективного контроля уничтожения.

Напомним, вчера в МО РФ показали, как еще один российский беспилотник обезвредил «Бабу-ягу». Для поимки вражеского дрона была использована специальная сеть.

Попавший в ловушку квадрокоптер противника был замечен в приграничном районе Курской области. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #бпла #Курская область #Баба-яга
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