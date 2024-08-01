Исполнители рассказали, как конкурс «Звезда» поборол их страхи

Финалисты и участники Всероссийского вокального конкурса «Звезда» в преддверии начала юбилейного, 10-го сезона встретились вновь на сцене фестиваля «Таврида. АРТ». Для многих из них конкурс стал взлетной полосой для творческой карьеры.

«Выходя на сцену, ты переживаешь, ты волнуешься. Ты приходишь на сцену и этот адреналин весь отдаешь людям», - рассказала финалистка конкурса «Звезда» Диана Оболашвили.

Диана рассказывает, как, представляя родную Кабардино-Балкарию, первый раз выходила на яркую сцену под взглядами десятков камер, на суд строгого жюри. Уже в отборочном туре ей досталась песня Николая Носкова, исполнение которой воодушевило вокалистку и одновременно стало для нее настоящим вызовом.

«Когда мне Юрий Николаев сказал, что это было достойное исполнение, и я надеюсь, что Носков увидит это, и он будет очень доволен, я хотела там закричать от радости, потому что мне было очень важно это слышать», - рассказала Диана.

Жюри из знаменитых деятелей российской эстрады каждый год отбирает лучших из лучших. Не выдать волнения, проявить истинную волю к победе и дойти до финала - настоящее испытание для артистов.

«Люди, которые там находятся, стараются максимально тебя поддержать, стараются максимально сделать все, чтобы было круто и классно... Костюмы, визажисты, саундчеки, аранжировщики. Все от и до стараются тебе помочь», - рассказала участница конкурса Ксения Лебедева.

В авторских аранжировках известные и популярные песни каждый раз звучат совершенно по-особенному.

«Это хороший конкурс в плане того, что там дают возможность спеть авторский материал», - рассказала участница конкурса Мария Рябочкина.

Первый шаг был трудным для всех музыкантов - артистам предстояло преодолеть страхи и решиться заявить о себе. Несколько лет Мария Балабанова пробовалась всюду. На отказы не обращала внимания, мечта оказаться на большой сцене не покидала ее. И неизбежно неудачи остались позади. А телепроект встретил сотнями огней и подарил успех - в какой-то момент члены жюри, кажется, и вовсе забыли о кнопках на пультах.

«Я, вообще, на конкурс пробовалась три раза... "Звезда" дала мне именно телевизионный опыт. После этого началась моя уже состоявшаяся творческая карьера», - рассказала Мария.

Участники проекта встретились вновь на одной сцене, но уже на берегу Черного моря в Крыму на проекте «Таврида. АРТ». Здесь собрались люди со всех уголков - художники, музыканты, архитекторы, режиссеры и многие-многие другие творцы. Сцена фестиваля стала местом, где артисты берут путь к звездам.

«Если говорить про конкурс "Звезда" - вот мы уже дружим, в хороших, крепких таких взаимоотношениях. Несколько лет на фестивале проходит отдельный кастинг, в содружестве с телевизионным вокальным конкурсом "Звезда". То есть возможность для участников фестиваля дополнительной дорогой попасть во внимание продюсеров телеконкурса», - рассказал участник конкурса Владимир Бабаенко.

В этом году победительницей конкурса стала участница из Тульской области певица Анна Вайвод. Ей вручили сертификат на один миллион рублей, который она может использовать для профессионального продвижения.

Прямо сейчас Всероссийский вокальный телепроект «Звезда» ищет участников будущего, юбилейного, 10-го сезона. Чтобы стать одним из них, необходимо записать свою видеовизитку и отправить на конкурс. Самые талантливые представят свои регионы на большой сцене телепроекта и поборются за денежный приз на творческое развитие. Заявки на конкурс можно подать до 15 августа на сайте телепроекта или в официальной группе «ВКконтакте». Попробовать свои силы может любой участник старше 16 лет.