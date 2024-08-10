Цивилева встретилась с военнослужащими в Центре поддержки ветеранов СВО

Заместитель Министра обороны России и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудила соцподдержку и образование участников СВО с теми, кто вернулся с передовой. Встреча прошла в рамках мероприятия в Едином центре поддержки ветеранов спецоперации в Москве.

Замминистра и военнослужащие говорили о патриотическом воспитании молодежи и развитии творчества героев спецоперации. На встрече присутствовали также ветераны боевых действий в Сирии и на Северном Кавказе.

«Мне очень приятно и радостно, потому что здесь присутствуют у нас уважаемые герои, которые защищали государство в предыдущие локальные войны, и эта преемственность, когда мы гордимся подвигами наших прадедов, дедов, отцов - это очень важно», - прокомментировала Анна Цивилева.

В завершение мероприятия все присутствующие вместе с хором Сретенского монастыря спели гимн фонда «Защитники Отечества».

Напомним, в прошлом месяце замминистра также представила книгу о героях СВО, в которую вошли личные истории участников боевых действий и членов семей погибших бойцов.