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Цивилева презентовала книгу о героях СВО

Главная цель издания - сохранение исторической памяти, рассказы о доблести, отваге и героизме участников спецоперации.
Ян Брацкий 2024-07-24 09:14:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Презентация второго сборника рассказов ветеранов спецоперации «Нет уз святее товарищества» состоялась в Музее Победы. Книга - сборник личных историй участников боевых действий и членов семей погибших бойцов.

В презентации приняли участие заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и писатель, политический деятель Захар Прилепин. Среди приглашенных были и участники СВО.

«Сохранить историческую правду - главная цель издания. Рассказы, вошедшие в сборник, это истории о доблести, подвиге, отваге, милосердии и взаимопомощи, а главное, они достоверны», - отметили организаторы.

Участники также посетили однодневную выставку скульптур Московского архитектурного института «С нами Бог!», посвященную героям спецоперации. Прообразами для нее выступили реальные командиры и бойцы штурмовых отрядов.

#Минобороны РФ #музей победы #Прилепин #книга #СВО #цивилева
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