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МО РФ показало, как танкисты занимают боевые позиции в Курской области

Танковые экипажи заняли позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, сообщили в Минобороны России.
2024-08-10 08:52:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танковые экипажи ВС РФ прибыли на огневые позиции для выполнения боевых задач по нанесению огневого поражения технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры опубликовало Министерство обороны России.

Уточняется, что российские танковые подразделения заняли позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп противника.

Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны также показали работу операторов FPV-дронов в приграничье Курской области, от которых практически невозможно уйти. Дроны развивают скорость до сотни километров в час, уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, военную технику и артиллерию противника.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #танковые экипажи
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