Гладков рассказал о режиме КТО в Белгородской области

В Белгородской области на фоне введения режима КТО будут установлены ограничения на передвижения, при угрозе совершения террористических актов последуют проверки документов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки. Подробности в течение дня», - сказал Гладков в видеообращении в Telegram.

Отдельно представители областной администрации уточнят, где именно будут введены ограничения. Гладков также напомнил, что область уже смогла справиться с подобными условиями в 2023 году.

Напомним, ночью на территории Белгородской, Курской и Брянской областей ввели режим контртеррористической операции на фоне беспрецедентной попытки Киева дестабилизировать обстановку в России.

На время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем обычно. Возможно отключение сотовой связи, ограничение движения и пешеходов и транспорта, усиление охраны и прочее.