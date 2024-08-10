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Гладков рассказал о режиме КТО в Белгородской области

Ограничения будут сняты после нормализации обстановки, добавил губернатор области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-10 08:29:21
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В Белгородской области на фоне введения режима КТО будут установлены ограничения на передвижения, при угрозе совершения террористических актов последуют проверки документов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ограничения и режим КТО будут сняты после нормализации обстановки. Подробности в течение дня», - сказал Гладков в видеообращении в Telegram.

Отдельно представители областной администрации уточнят, где именно будут введены ограничения. Гладков также напомнил, что область уже смогла справиться с подобными условиями в 2023 году.

Напомним, ночью на территории Белгородской, Курской и Брянской областей ввели режим контртеррористической операции на фоне беспрецедентной попытки Киева дестабилизировать обстановку в России.

На время режима КТО силовые структуры имеют более широкие права, чем обычно. Возможно отключение сотовой связи, ограничение движения и пешеходов и транспорта, усиление охраны и прочее. 

#в стране и мире #белгородская область #ограничения #Вячеслав Гладков #режим КТО
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