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Вильфанд: в выходные в Москве температура опустится до 19 градусов

Следующая неделя начнется с похолодания. В понедельник ожидается 17-19 градусов тепла.
Ирина Егорова 2024-08-10 04:07:18
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В Москву на выходных придет похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С субботы на воскресенье температура резко упадет на 4-5 градусов. Если в субботу ожидается 23-26 градусов, то в воскресенье - 19-21. Также синоптик предупредил об осадках в последний день недели.

«В ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные - сухого места в Москве и Московской области не останется», - сказал Вильфанд.

По его словам, дождь начнется в субботу и продолжится до воскресенья, хотя уже будет менее интенсивным.

Следующая неделя начнется с похолодания. В понедельник ожидается 17-19 градусов тепла - из-за плотных облаков значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, объяснил Вильфанд, передает РИА Новости. 

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде на следующую неделю. Она характеризуется резкими перепадами температуры в дневное и ночное время. Например, в предстоящий четверг днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов.

#Москва #лето #Погода #похолодание #Роман Вильфанд
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