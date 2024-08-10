Вильфанд: в выходные в Москве температура опустится до 19 градусов

В Москву на выходных придет похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С субботы на воскресенье температура резко упадет на 4-5 градусов. Если в субботу ожидается 23-26 градусов, то в воскресенье - 19-21. Также синоптик предупредил об осадках в последний день недели.

«В ночь на воскресенье, пройдет холодный фронт, и осадки будут повсеместные - сухого места в Москве и Московской области не останется», - сказал Вильфанд.

По его словам, дождь начнется в субботу и продолжится до воскресенья, хотя уже будет менее интенсивным.

Следующая неделя начнется с похолодания. В понедельник ожидается 17-19 градусов тепла - из-за плотных облаков значительная часть солнечной энергии не будет доходить до подстилающей поверхности, объяснил Вильфанд, передает РИА Новости.

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде на следующую неделю. Она характеризуется резкими перепадами температуры в дневное и ночное время. Например, в предстоящий четверг днем столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов.