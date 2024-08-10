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Президент Бразилии объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой

В авиакатастрофе погибли 61 человек. Россиян на борту не было.
Ирина Егорова 2024-08-10 02:51:15
© Фото: Weathermonitors, Х

Трехдневный траур объявлен в Бразилии после крушения лайнера ATR 72-500. Об этом объявил президент Бразилии Лула да Силва.

«В память о 61 жертве трагической аварии в Винхедо мы объявили в стране официальный траур на 3 дня», - написал глава Бразилии в Х.

Все находящиеся на борту 61 человек погибли. Ранее сообщалось, что погибли 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Как уточнили в МИД РФ, сведений о находившихся россиянах на борту от местных властей не поступало

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Каскавела в штате Парана и направлялся в главный международный аэропорт Сан-Паулу. Лайнер потерпел крушение в городе Виньедо, примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу. Причины трагедии пока не известны.

 

#Самолет #крушение #Бразилия #авиакатастрофа #траур
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