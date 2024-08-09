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Все 62 человека на борту разбившегося в Бразилии самолета погибли

Владимир Рубанов 2024-08-09 22:09:33
© Фото: bulbulmsd, Х © Видео: bulbulmsd, Х

Погибли все 62 человека, находившиеся на борту упавшего в Бразилии лайнера ATR 72-500, сообщили Reuters местные власти. Региональный турбовинтовой самолет потерпел крушение недалеко от Сан-Паулу в Бразилии в пятницу.

На опубликованном в социальных сетях видео заметно, что самолет, по всей видимости, потерял управление. Он рухнул за деревья возле домов.

Городские власти Валиньоса, недалеко от Виньеду, сообщили, что на земле поврежден только один дом в жилом комплексе. Никто из местных жителей не пострадал.

Президент Бразилии Лула да Силва попросил почтить память жертв крушения минутой молчания, выступая на мероприятии.

Авиакомпания Voepass сообщила, что самолет вылетел из Каскавела в штате Парана и направлялся в главный международный аэропорт Сан-Паулу. Лайнер потерпел крушение в городе Виньедо, примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.

Причины крушения пока не известны. Ранее сообщалось, что на борту самолеты находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа.

#Самолет #крушение #Бразилия #авиакатастрофа #пассажиры #жертвы #Сан-Паулу
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