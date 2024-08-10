Гладков сообщил, что ВСУ удерживали двоих жителей в селе Пороз

ВСУ насильно удерживали двоих жителей Белгородской области в селе Пороз Грайворонского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, сейчас с этими людьми все в порядке. Они находятся вместе со своими родными.

«Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь», - написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона опубликовал видео встречи с этой семьей.

Накануне в Белгородской, а также в Курской и Брянской областях был веден режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что В НАК заявили, что эти меры вводятся в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов.