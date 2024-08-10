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Гладков сообщил, что ВСУ удерживали двоих жителей в селе Пороз

Белгородский губернатор добавил, что сейчас эти люди находятся вместе со своими родными.
Владимир Рубанов 2024-08-10 22:42:28
© Фото: vvgladkov, Telegram © Видео: vvgladkov, Telegram

ВСУ насильно удерживали двоих жителей Белгородской области в селе Пороз Грайворонского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, сейчас с этими людьми все в порядке. Они находятся вместе со своими родными.

«Мы встретились с одной из семей, переговорили с родственниками. Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь», - написал Гладков в Telegram-канале.

Глава региона опубликовал видео встречи с этой семьей.

Накануне в Белгородской, а также в Курской и Брянской областях был веден режим контртеррористической операции. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что В НАК заявили, что эти меры вводятся в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов.

#Украина #белгородская область #ВСУ #КТО #Вячеслав Гладков #грайворонский округ #Пороз
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