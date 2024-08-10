Более 4,3 тыс. человек из приграничья Курской области размещено в ПВР

Более 76 тысяч человек отселено из приграничных районов Курской области, заявил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Многие из этих людей разместились у родственников и близких. Остальным дают возможность устроиться в пунктах временного размещения, рассказал он.

Всего в ПВР принято более 4,3 тысячи человек из приграничных районов Курской области, сообщил Шаров. В общей сложности развернуто 60 пунктов. 26 из них находятся в самой Курской области.

Отселенных из приграничных районов людей принимают в пунктах временного размещения в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях.

«Регионы страны готовы встретить и принять у себя, с комфортом разместить необходимое количество людей», - сказал Шаров.

Во всех этих пунктах людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, дают консультации по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на материальные выплаты, сообщил представитель МЧС.

Людей вывозят из зоны отселения автомобильным и железнодорожным транспортом, добавил Шаров. По его словам, для этого сформирован резерв автобусов.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения.