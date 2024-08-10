Дрон ВСУ атаковал машину, которая ехала перед губернатором Гладковым

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударе беспилотника по гражданскому автомобилю, который ехал впереди. Это произошло в Грайвороне.

«Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Взрывом автомобиль буквально разворотило. Ранены две женщины. Одна из них получила черепно-мозговую травму и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины. На место быстро приехали врачи скорой помощи и увезли пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, беспилотники атаковали автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и в поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор. Там никто не пострадал, повреждена только техника.

Накануне в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.