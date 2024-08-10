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Дрон ВСУ атаковал машину, которая ехала перед губернатором Гладковым

Пострадали две женщины, их увезли в больницу.
Владимир Рубанов 2024-08-10 19:14:07
© Фото: vvgladkov, Telegram © Видео: vvgladkov, Telegram

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударе беспилотника по гражданскому автомобилю, который ехал впереди. Это произошло в Грайвороне.

«Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Взрывом автомобиль буквально разворотило. Ранены две женщины. Одна из них получила черепно-мозговую травму и осколочное ранение плеча, у второй - осколочные ранения спины. На место быстро приехали врачи скорой помощи и увезли пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, беспилотники атаковали автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и в поселке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор. Там никто не пострадал, повреждена только техника.

Накануне в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

#бпла #беспилотники #белгородская область #грайворон #дроны #белгород #Вячеслав Гладков
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