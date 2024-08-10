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Суд до 9 октября арестовал главу Сергиева Посада Акулова

Сейчас проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Сергей Лебедев 2024-08-10 14:46:12
© Фото: DAkulovSP, Telegram

Сегодня Тверской районный суд столицы арестовал подозреваемого в коррупции главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В следственном изоляторе чиновник будет находиться, как минимум, до 9 октября текущего года. Сейчас проверяется его причастность к совершению других преступлений, связанных с получением взяток.

Напомним, ранее стало известно о задержании Дмитрия Акулова. По версии следствия, он за пять лет получил не менее 15 миллионов рублей от начальницы местного МФЦ, а в ответ оказывал ей общее покровительство и попустительство по службе.

Руководительница центра в свою очередь устроила к себе несколько сотрудников, которые по факту не работали, но она получала их зарплату. По данным фактам заведено уголовное дело.

#коррупция #мфц #взятка #сергиев посад #дмитрий акулов #прокуратура россии
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