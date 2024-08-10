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В Росатоме назвали действия ВСУ угрозой для мировой атомной энергетики

В пятницу 9 августа по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым.
Елизавета Кондрикова 2024-08-10 14:21:59
© Фото: rosenergoatom.ru

Действия ВСУ представляют собой прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития мировой атомной энергетики, донес до главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе телефонного разговора.

«Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности... и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом», - приводит «Коммерсант» слова главы Росатома.

Гросси в свою очередь подчеркнул важность сохранения физической целостности атомной станции, а также пообещал держать ситуацию вокруг Курской АЭС под контролем.

Беседа состоялась накануне 9 августа по инициативе российской стороны, уточнили в Росатоме.

Напомним, 8 августа на Курской станции, в том числе в зоне переработки радиоактивных отходов, были обнаружены фрагменты и обломки, предположительно, от перехваченных ракет.

Несмотря на то что до сих пор не было прямых обстрелов города Курчатова, АЭС или объектов энергетической инфраструктуры, ситуация остается напряженной.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #курская аэс
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