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ВСУ за время действий на Курском направлении потеряли до 1120 бойцов

Также общие потери врага составили 140 единиц техники, в том числе 22 танка и 20 бронетранспортеров, заявили в МО РФ.
2024-08-10 11:59:19
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Globallookpress

ВСУ лишились до 1 120 военнослужащих и 140 единиц техники, в том числе  22 танков и 20 бронетранспортеров за все время боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что враг потерял восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин и 13 автомобилей, а также две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковую установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

За прошедшие сутки потери противника на данном направлении составили до 175 военных, 10 танков и 21 боевая машина.

По данным оборонного ведомства, операция по уничтожению формирований противника продолжается. 

В сводке Минобороны также говорится об ударе российских военных по пункту дислокации иностранных наемников на окраине Суджи.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВСУ #Потери #Курское направление
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