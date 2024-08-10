ВСУ за время действий на Курском направлении потеряли до 1120 бойцов

ВСУ лишились до 1 120 военнослужащих и 140 единиц техники, в том числе 22 танков и 20 бронетранспортеров за все время боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что враг потерял восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин и 13 автомобилей, а также две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковую установку реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

За прошедшие сутки потери противника на данном направлении составили до 175 военных, 10 танков и 21 боевая машина.

По данным оборонного ведомства, операция по уничтожению формирований противника продолжается.

В сводке Минобороны также говорится об ударе российских военных по пункту дислокации иностранных наемников на окраине Суджи.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.