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Минобороны РФ сообщило об ударе по наемникам «Иностранного легиона»

В сводке Минобороны отмечается, что на Волчанском и Липцовском направлениях потери врага всего составили до 95 боевиков.
2024-08-10 13:31:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны РФ сообщило об ударе по наемникам «Иностранного легиона», поражение было нанесено на Волчанском и Липцовском направлениях. В районе действовали подразделения группировки войск «Север». Об этом говорится в сводке министерства.

Всего на данных направлениях противник за сутки потерял до 95 боевиков, четыре пикапа, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня Минобороны также сообщало о потерях ВСУ в приграничье Курской области. Враг лишился за прошедшие сутки до 175 военных, 10 танков и 21 боевой машины. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

 

#Минобороны РФ #ВСУ #иностранный легион #Потери врага #Группировка войск Север #волчанское направление #липцовское направление
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