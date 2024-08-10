Минобороны РФ сообщило об ударе по наемникам «Иностранного легиона», поражение было нанесено на Волчанском и Липцовском направлениях. В районе действовали подразделения группировки войск «Север». Об этом говорится в сводке министерства.

Всего на данных направлениях противник за сутки потерял до 95 боевиков, четыре пикапа, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня Минобороны также сообщало о потерях ВСУ в приграничье Курской области. Враг лишился за прошедшие сутки до 175 военных, 10 танков и 21 боевой машины.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.