Эксперт Гусаров оценил идею создания единого реестра авиадебоширов

Если в России создадут единый реестр авиадебоширов, то он больше будет действовать как превентивная мера. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил авиационный эксперт Роман Гусаров.

«Для того, чтобы как-то даже не наказать пассажира, а создать такие условия, при которых было бы невыгодно потенциальным дебоширам дебоширить, и ведется разговор о том, чтобы создать федеральный реестр дебоширов и ограничить им полеты вплоть до 3 лет. Если такая норма будет существовать, то она будет больше действовать как превентивная мера не в качестве наказания, а в качестве предотвращения подобных ситуаций. Сама по себе может отвадить ряд дебоширов от правонарушений», - уверен эксперт.

Роман Гусаров отметил, что авиакомпании и раньше пытались вести «черные списки».

«Уже много лет ведутся разговоры, что необходимо создать единый федеральный черный список еще и потому, что пассажир, попадая в черный список одной авиакомпании, спокойно садится в самолет другой авиакомпании. А у нас практически нет авиамаршрутов, где бы летала только одна авиакомпания. То есть он все равно продолжает спокойно путешествовать. Подебоширил, душу отвел, штраф заплатит и все осталось по-прежнему», - рассказал он.

При этом сейчас авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке только на этапе продажи билета. Если же человек его уже купил и пришел на рейс, то законного права не пускать на самолет нет.

Напомним, ранее Министерство транспорта России поддержало усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета. Предполагается, что в России создадут единый реестр авиадебоширов.