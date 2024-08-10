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ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации наемников на окраине Суджи

Ударом ракеты с термобарической головной частью были уничтожены 15 боевиков.
2024-08-10 11:53:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине города Суджа в Курской области. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что были уничтожены 15 боевиков. Удар по противнику нанесли ракетой с термобарической головной частью.

Также в течение суток в районах хутора Ивашковский, сел Малая Локня и Ольговка пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории. Кроме того, осуществлялось огневое поражение живой силы и техники врага в районах сел Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Свердликово и хутора Зеленый Шлях.

Всего за минувшие сутки потери националистов составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #МО РФ
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