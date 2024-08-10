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Минобороны РФ получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2

Новые истребители среди прочего обладают увеличенной дальностью обнаружения и опознавания воздушных целей и усовершенствованным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.
Елизавета Кондрикова 2024-08-10 09:57:31
© Фото: Пресс-служба ОАК © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России получило партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2, изготовленных Иркутским авиационным заводом ОАК (входит в Ростех). Техника была поставлена после прохождения необходимых наземных и летных испытаний.

«Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей», - говорится в пресс-релизе корпорации.

Для новых Су-30СМ2 специалисты также усовершенствовали комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, ввели новые высокоточные средства поражения объектов на дальности несколько сот километров.

Истребители были направлены к месту несения службы, сообщили в ОАК. Авиатехника поставлена в рамках государственного оборонного заказа.

Подробнее о новых истребителях Министерства обороны смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.

#ОПК #Минобороны РФ #истребители #оак #авиатехника #су-30см2
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