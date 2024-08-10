Су-34 ночью сбросил ОДАБ-500 на технику ВСУ в Курской области

Оперативно-тактическая авиация громит националистов в приграничном районе Курской области. Экипажи Су-34 ночью нанесли удар по личному составу ВСУ и украинской технике. Об этом сообщает Минобороны России, сопроводив кадрами боевой работы.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям. Летчики применяли авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с удаления от ЛБС.

Летчики получили подтверждение об уничтожении целей и вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинских боевиков в Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.