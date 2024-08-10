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Су-34 ночью сбросил ОДАБ-500 на технику ВСУ в Курской области

Авиабомбы оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с удаления от ЛБС.
2024-08-10 07:00:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оперативно-тактическая авиация громит националистов в приграничном районе Курской области. Экипажи Су-34 ночью нанесли удар по личному составу ВСУ и украинской технике. Об этом сообщает Минобороны России, сопроводив кадрами боевой работы.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям. Летчики применяли авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары с удаления от ЛБС.

Летчики получили подтверждение об уничтожении целей и вернулись на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинских боевиков в Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #техника #су-34 #Курская область #ВСУ #летчики #живая сила
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