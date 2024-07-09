В Ростовской области потушили пожар на подстанции после удара ВСУ

В Ростовской области оперативные службы разбираются с последствиями ЧС на электроподстанции, вызванной ударом ВСУ минувшей ночью, ранее пожарные ликвидировали возгорание. Всего за ночь уничтожили более 20 вражеских БПЛА, сообщил губернатор области Василий Голубев.

«На подстанции проводится ликвидация последствий ЧС и оценка полученных повреждений», - написал глава региона в своем Telegram.

ЧС на подстанции возникла в результате возгорания двух трансформаторов, пожар был ликвидирован после проверки саперами площадки у объекта. По данным губернатора, пострадавших нет.

Для отражения украинской атаки с применением беспилотников использовались силы ПВО, авиации, ЗРК, установки радиоэлектронной борьбы, а также мобильные группы противодействия дронам, добавил Голубев.

По сообщениям Минобороны, всего в небе над регионом за ночь был уничтожен 21 дрон ВСУ. Еще 17 дронов были ликвидированы в Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.