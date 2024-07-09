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CNN: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут «необратимым»

Саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
Сергей Лебедев 2024-07-09 07:35:45
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

В декларации саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, вступление Украины в Североатлантический альянс назовут «необратимым». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Белый дом поддерживает использование этого слова в итоговом коммюнике, если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться», - отметил источник.

По словам собеседника CNN, итоговая версия декларации, как ожидается, будет содержать данную формулировку.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не давал обещаний по вступлению Украины в НАТО именно через 10 лет. По его словам, необходимо активизировать поддержку Киева, чтобы он «одержал вверх». Это, отметил генсек, является условием для членства страны в альянсе.

#Украина #НАТО #Киев #Белый дом #Североатлантический альянс #Вашингтон
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