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Гладков сообщил о четырех погибших в Белгородской области за сутки

Еще 20 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Елизавета Кондрикова 2024-07-09 07:27:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Белгородской области за сутки погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии, всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал глава региона в своем Telegram.

Поврежденными оказались 160 квартир в жилых многоквартирных домах, 60 частных домов и 140 машин, добавил губернатор. Он пообещал максимально быстро провести ремонтные работы, а также призвал жителей при необходимости обращаться в администрацию или направлять запросы ему в социальные сети.

За последние сутки область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ, шесть раз под удар попал город Шебекино. В результате атаки есть пострадавшие.

#белгородская область #ВСУ #пострадавшие #жертвы #Вячеслав Гладков #удар ВСУ
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