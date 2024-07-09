Гладков сообщил о четырех погибших в Белгородской области за сутки

В Белгородской области за сутки погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии, всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал глава региона в своем Telegram.

Поврежденными оказались 160 квартир в жилых многоквартирных домах, 60 частных домов и 140 машин, добавил губернатор. Он пообещал максимально быстро провести ремонтные работы, а также призвал жителей при необходимости обращаться в администрацию или направлять запросы ему в социальные сети.

За последние сутки область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ, шесть раз под удар попал город Шебекино. В результате атаки есть пострадавшие.