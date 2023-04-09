Турция впервые запустит в космос собственный наблюдательный спутник

Аппарат будет передавать информацию для оборонной сферы, для борьбы с природными бедствиями, для климатических и сельскохозяйственных нужд.

© Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Турция запустит в космос первый наблюдательный спутник IMECE собственного производства, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Запуск состоится накануне Дня космонавтики - 11 апреля, сообщает 360.

Эрдоган отметил, что Анкара продолжит выполнять программу развития в глобальной космической гонке. Страна намерена привлекать в эту сферу подготовленные кадры и новые технологии.

Группировка турецких спутников на околоземных орбитах возрастет после этого запуска до 10 аппаратов. IMECE - это аппарат наблюдения за поверхностью Земли. Он имеет возможность съемки в высоком разрешении. Спутник создал Исследовательский институт космических технологий Tubitak-Uzay.

Аппарат предполагается вывести на высоту 680 километров. Он сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 метра. Предполагается, что он будет передавать информацию для оборонной сферы, а также для борьбы с природными бедствиями, для климатических и сельскохозяйственных нужд.

Ранее президент Турции заявил, что в 2023 году турецкие баллистические ракеты увеличат дальность полета, а первый собственный боевой самолет поднимется в воздух.