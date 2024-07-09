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Байден: США с союзниками примут новые меры для укрепления ПВО Украины

Также президент США рассказал о планируемой встрече с Зеленским.
Ирина Егорова 2024-07-09 02:40:34
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Президент США Джо Байден заявил о том, что Вашингтон собирается сделать новые шаги для укрепления потенциала украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам американского лидера, о мерах поддержки будет объявлено вместе с союзниками.

Также глава Белого дома сказал, что на неделе планирует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Белого дома. 

Ранее Зеленский отмечал, что Украина имеет только 25% необходимых средств ПВО. По его словам, Украина могла бы противостоять России в Харьковской области с помощью двух дополнительных зенитных комплексов Patriot.

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