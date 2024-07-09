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Салливан озвучил «новинку» предстоящего саммита НАТО

В дополнении к коллективным обязательствам каждый член альянса даст индивидуальные обещания.
Ирина Егорова 2024-07-09 23:42:37
© Фото: Oliver ContrerasKeystone Press Agency, Global Look Press

Впервые на саммите НАТО каждая страна-член организации даст индивидуальные обещания по поводу усиления собственного оборонного потенциала в дополнении к коллективным обязательствам. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прокомментировав новой деталью то, как будет проходить предстоящий саммит Североатлантического альянса.

«В ближайшие дни, каждый член альянса впервые пообещает разработать планы по усилению потенциала их национальной оборонной индустрии», - заявил чиновник.

По его словам, индивидуальные обещания каждой страны-члена НАТО важны  для системы коллективной безопасности Североатлантического альянса, передает РИА Новости. 

Юбилейный 75-й саммит пройдет 9-11 июля в столице США. Ранее в Вашингтоне заявили, что все страны-партнеры НАТО получат приглашение на партнерские мероприятия саммита.

#НАТО #Саммит #Североатлантический альянс #Джейк Салливан #обещания
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