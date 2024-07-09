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Столтенберг рассказал о несовместимости сил НАТО

Германско-нидерландская бригада оказалась не готовой к совместным действиям, потому что у них разные боеприпасы калибра 155 мм.
Владимир Рубанов 2024-07-09 21:40:31
© Фото: Sean Kilpatrick, Keystone Press Agency, Global Look Press

Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, оказалось, что запасы и производственные возможности НАТО слишком малы. Кроме того, конфликт продемонстрировал огромные пробелы в совместимости войск альянса.

Генсек НАТО привел конкретный пример. Германско-нидерландская бригада оказалась не готовой к совместным действиям, потому что стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые есть у Нидерландов, не годятся для использования в немецких гаубицах, и наоборот. Столтенберг назвал такую ситуацию прямой противоположностью совместимости сил.

Альянс должен оперативно компенсировать выявленные проблемы, сказал генсек. По его словам, саммит намерен увеличить оборонные расходы и заказы для стимулирования военной промышленности, а также предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами.

Саммит НАТО пройдет в выставочном комплексе Конвеншн-центр в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В этом году отмечается 75-летие альянса. Страны блока, в частности, намерены дать новые «финансовые обещания» Киеву.

#Украина #НАТО #сша #Германия #Саммит #Йенс Столтенберг #Вашингтон #нидерланды #боеготовность #совместимость
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